Missbrauch am Praterstern: Verdächtige gefasst

Nachdem eine 18-Jährige am 25. Oktober in einer WC-Anlage am Wiener Praterstern sexuell missbraucht und danach ihrer Handtasche beraubt worden ist, hat die Exekutive nun zwei Verdächtige gefasst. Ein 22-Jähriger, der sich an dem Mädchen vergangen haben soll, wurde am 8. November am Keplerplatz festgenommen. Er nannte einen 17-Jährigen, der vor der eigentlichen Tat weggegangen wäre. Dieser wurde am Donnerstag gefasst, berichtete die Polizei am Freitag.