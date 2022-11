Katy Perry: Heiße Kurven im Jeans-Look

Ausgefallene Jeans-Looks sind so angesagt wie schon lange nicht mehr. Und dass man in coolen Denim-Styles ein wahrer Hingucker ist, das hat jetzt auch Sängerin Katy Perry bewiesen. Die 38-Jährige zog in einer Kombination aus Hose und Bustier aus hellblauem Jeansstoff bei den 56. Country Music Awards in Nashville, Tennessee, alle Blicke auf sich - und das lag nicht nur an dem ziemlich aufreizenden Dekolleté.