Kate erinnert mit liebem Detail an Queen Elizabeth

Am 15. Dezember lädt Prinzessin Kate zum alljährlichen Weihnachtskonzert in die Westminster Abbey. „Diesen Termin im Dezember könnt ihr euch schon im Kalender eintragen“, freute sich die royale Dreifach-Mama, die heuer zum zweiten Mal diesen wundervollen Event in der Vorweihnachtszeit ausrichten darf, bereits vor einigen Tagen auf Instagram und veröffentlichte dazu einen kurzen Clip, der die Entstehung der Einladungskarte skizziert.