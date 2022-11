Prinzessin Kate lädt wieder zum Weihnachtskonzert

Die britische Prinzessin Kate (40) lädt auch in diesem Jahr wieder zum Weihnachtskonzert in der Londoner Westminster Abbey. Bei dem als „Carol Service“ (Weihnachtslieder-Gottesdienst) bezeichneten Event sollen wie im vergangenen Jahr Menschen im Mittelpunkt stehen, die sich für die Allgemeinheit engagieren, teilte der Kensington-Palast in der Nacht zum Samstag mit.