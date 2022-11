Vienna Capitals: Die Arbeit, die keiner sieht

Auf den zweiten Blick, nicht zuletzt jenem auf die Tabelle, wird klar, was er meint: „Wir hatten als Ziel, am Ende des Grunddurchgangs auf einem Platz unter den ersten sechs zu sein. Da stehen wir im Moment. Aber: Hätte es der eine oder andere Punkt mehr sein können? Ja, sicher.“ Etwa in Spiel eins, als man in Salzburg kurz vor Schluss den entscheidenden Treffer kassierte.