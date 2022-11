Sean Penn schenkt Selenskyj einen seiner Oscars

Film über Selenskyj in Arbeit

Penn, der Kiew in diesem Jahr bereits das dritte Mal besucht, informierte Selenskyj über den Stand seines Filmprojekts. Der zweifache Oscarpreisträger (Bester Hauptdarsteller in „Mystic River“ 2004 und „Milk“ 2009) arbeitet seit einiger Zeit an einem Film über Selenskyj.