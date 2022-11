Ben (8) kämpft gegen eine unheilbare Krankheit

Der Bub aus Linz leidet an einem extrem seltenen Gendefekt, der seine Muskulatur immer mehr schwinden lässt und ihn langsam bettlägerig macht. Seine Lebenserwartung ist leider sehr niedrig, es gibt für sein Krankheitsbild bisher keine Heilmittel. Seine alleinerziehende Mama will die Hoffnung nicht aufgeben, ihm die Kindheit so angenehm und unbeschwert wie möglich gestalten.