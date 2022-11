12jähriger als großes Talent im „Spiel der Könige“

Peter Balint hat schon in ganz jungen Jahren gezeigt, dass er etwas ganz Besonderes ist. Der Bursch hat mit drei Jahren begonnen zu lesen – ein Hobby, dem er bis heute nachgeht, denn er verschlingt etwa zwei Bücher pro Woche. „Ich bin selbst Literaturlehrerin, aber als Peter so früh begonnen hat zu lesen, habe ich mir fast Sorgen gemacht und ihn zum Fußballtraining angemeldet“, lacht Mama Magdolna. Mittlerweile weiß sie, dass ihr Sohn einfach ein aufgeweckter junger Mann ist, und unterstützt ihn in allem, was er macht.