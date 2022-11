Khloé Kardashian geizt nicht mit neuen Reizen

In ihrer Reality-Show „The Kardashians“ hatte Khloé Kardashian bereits angekündigt, dass sie sich den Busen vergrößern lassen wolle, um so „prall“ und sexy wie ihre Schwestern zu sein. Bei den Mode-Oscars „CFDA Fashion Awards“ in New York sorgte sie jetzt sehr reizvoll für Spekulationen, dass sie den Eingriff bereits hinter sich hat.