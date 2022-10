Khloé Kardashian ließ Tumor im Gesicht entfernen

„Unglaublich selten“

Dem Rätselraten macht die Reality-TV-Darstellerin dann auch endlich ein Ende und lässt ihre Fans an ihrem Schock teilhaben. „Nachdem ich eine kleine Beule in meinem Gesicht bemerkt hatte und davon ausgegangen war, dass es sich um etwas Kleines wie einen Pickel handelte, beschloss ich, es sieben Monate nach der Erkenntnis, dass es nicht wieder wegging, untersuchen zu lassen. Die Dermatologin Dr. Tess Mauricio untersuchte es und eine zweite Biopsie wurde von Dr. Daniel Behroozan durchgeführt, weil das, was sie beide sahen, für jemanden in meinem Alter unglaublich selten war.“