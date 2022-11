Tumulte an EU-Außengrenze: Polizist erschossen

259 Kilometer lange Grenze mit Drahtzaun geschützt

Die auf dem Festland 259 Kilometer lange bulgarische EU-Außengrenze zur Türkei wird seit 2014 teilweise und seit 2017 komplett durch einen Drahtzaun geschützt und mit Wärmebildkameras überwacht. Doch Schleuser öffnen immer wieder Löcher, damit Migranten die Grenze illegal passieren können, ohne an den offiziellen Übergängen registriert zu werden. In Bulgarien ist die Zahl der versuchten Grenzübertritte in diesem Jahr sprunghaft angestiegen.