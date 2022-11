Für jeden etwas dabei: Drei Tage, drei Messen

Mario Theißl, Chef der Fitness-, Beauty- & Gesundheitsstudios „I like it“, will Besucher zum Mitmachen bewegen: „Der ÖSV bringt eine Skisprungschanze für Kinder. Wir zeigen, welche Sportarten in Kärnten geboten werden. Jeder kann mitmachen: Silent Yoga, Piloxing, Zumba und mehr. Duschen und Umkleidekabinen sind vorhanden!“