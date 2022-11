Volkspartei-Ziel für Wahl: „Ein Plus ist ein Plus“

Stärker werden ist das Ziel

Gruber zur Ausgangsposition: „Die ÖVP ist die einzige bürgerliche Kraft in Kärnten. Gerade jetzt gilt es, die Werte der Kärntner zu schützen und für ihre Interessen zu kämpfen. Wir sind der verlässliche Partner.“ Das Wahlziel für den schwarz/türkisen Parteichef ist klar: „Stärker werden!“ Weiter festlegen will sich Martin Gruber nicht: „Ein Plus ist ein Plus.“