Fahrplan der Parteien: Landtagswahl rückt näher

Rumort es in der SPÖ Spittal?

Zurück zur SPÖ, da scheint sich im Bezirk Spittal was zusammenzubrauen. Landesrätin Sara Schaar fehlte Samstag krankheitsbedingt beim Parteitag, war aber glücklicherweise für das Nationalparkfest am Sonntag in Mallnitz gesundet - darauf lassen gepostete Fotos schließen. SPÖ-Bezirkschef Peter Gratzer, darauf angesprochen: „Keine Ahnung, ich bin nicht der Kindergärtner von Schaar.“ Sie selbst verzichtete auf eine Stellungnahme. Auch die vier Anti-Kaiser-Stimmen am Parteitag werden Oberkärnten zugerechnet.