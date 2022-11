„Problemhund“ macht Karriere bei der Polizei

Karriere auf vier Pfoten! Vom Problemhund in der Tierschutzstelle Freistadt schnüffelte sich „Oka vom Kämpferherz“ in den Polizeidienst. Dabei hat es für den Schäfer zu Beginn gar nicht rosig ausgeschaut. Seine Besitzerin konnte ihn nicht bändigen, gab ihn mit 15 Monaten in der Tierschutzstelle ab. Wo zum Glück Gerald Koller, Bundesausbilder für Polizeihunde in Bad Kreuzen, seit drei Jahren als ehrenamtlicher Mitarbeiter tätig ist. Er erkannte „Okas“ Potenzial und begann gemeinsam mit Tierschutzstellen-Leiterin Karin Binder den Hund zu trainieren.