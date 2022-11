„Krone“ erkundet mit Influencer vergessenen Keller

Exkursion in einen alten Fabrikskeller

Mein Ausflug in die Unterwelt beginnt am Stephansplatz in Wien. Dort treffe ich mich mit Jerry. „Ein alter Fabrikskeller steht heute am Programm“, sagt der junge Abenteurer. Und er ist völlig entspannt - im Gegensatz zu mir. Weil die meisten Bauwerke, die vergessen unter der Erde liegen, im Privatbesitz sind, holen wir uns zuerst Erlaubnis und Schlüssel.