Nach Krawall-Gipfel: „Die werden alle bleiben“

Was tun in Oberösterreich, damit sich die beunruhigenden Bilder von Gewalt aus der Halloween-Nacht in der Linzer Innenstadt nicht wiederholen? Antworten auf diese Kernfrage sollte es am Landessicherheitsgipfel am Freitag im Linzer Landhaus geben. Den hat LH Thomas Stelzer (ÖVP) einberufen, während sein Koalitionspartner Manfred Haimbuchner (FPÖ) das nicht getan hätte: Er hätte so einen Sicherheitsrat wegen Aussichtslosigkeit nicht verlangt, vertraut er der „Krone“ nebenbei an.