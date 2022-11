Erste Reaktionen nach Landessicherheitsrat in Linz

„Dulden Gewalt in unserem Land nicht“

Auch der Linzer Bürgermeister Klaus Luger nahm am Sicherheitsrat teil: „Wir wollen von hier ein klares Signal geben, nämlich wir dulden Gewalt in unserem Land nicht und werden uns mit den Mitteln des Rechtsstaates dagegen auch in aller Zukunft wehren.“ Luger unterstützt mehr Rechte für die Polizei zur Prävention in sozialen Medien wie etwa TikTok.