Zwei Kinder bei Crash in Kreisverkehr verletzt

Eine 33-jährige ungarische Staatsbürgerin, die in Lochen lebt, war mit ihrem Pkw am Freitag auf der Niedertrumer Gemeindestraße in Lochen am See Richtung Kreisverkehr Scherschham unterwegs. Zum selben Zeitpunkt lenkte ein 55-Jähriger Einheimischer seinen Pkw auf der Babenhamer Straße, L1051, Richtung Kreisverkehr Scherschham.