Kunstwerkstatt: Kuscheln, lachen und kreativ sein

Aufregung liegt in der Luft, als die „Krone“ zu Besuch ins Atelier der Lebenshilfe in Gmunden kommt. Viele der beeinträchtigten Künstler zeigen gerne, was sie können: „Malen macht mich lustig!“, präsentiert etwa Margarete Bamberger stolz ihre Farbstiftkreation. Ihr Sitznachbar Andreas Krötzl ist vertieft in seine Arbeit an einem abstrakten Werk - eine Woche lang sitzt er oft an einem einzigen Bild. Auf Porträts spezialisiert hat sich wiederum Franz K., der am liebsten mit Pastellkreiden arbeitet und satte Farbkombinationen zu Papier bringt.