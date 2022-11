Seit Corona ist Plasma kostbare Mangelware

Minus 30 Prozent

Doch als Corona kam, ging auch die Spendenbereitschaft zurück. „Wir haben einen Rückgang von etwa 30 Prozent“, sagt Leonhard Heinzl, Standortleiter in Linz. Dabei ist Plasma ein ganz wichtiger Baustein in der Medizin. „Vier von fünf Menschen brauchen einmal im Leben Produkte aus Blutplasma“, weiß Heinzl. Und das bedeutet natürlich, dass der Bedarf hoch ist. In Oberösterreich wurden vor Covid rund 50.000 Liter gewonnen, jetzt sind es 35.000. „Durch die Abstandsbeschränkungen haben natürlich weniger Menschen spenden können, und viele sind vorsichtiger geworden“, so Heinzl.