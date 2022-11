„Daniel kann der nächste Stefan Kraft werden!“

Top-10 angepeilt

Während der Kärntner sich im Vorjahr in der ersten vollen Weltcup-Saison beim Auftakt zweimal mit Platz 40 begnügen hatte müssen, hängen die Trauben für den diesjährigen Start natürlich höher: „Ich will direkt vorne mitspringen, die Top-10 wären sicher ein Traum.“ Saisonziele will sich Daniel nicht setzen, aber eines ist klar: „Bei meiner halben Heim-WM in Planica muss ich dabei sein!“