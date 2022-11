Lohnschere bleibt auch im Burgenland ein Problem

„Auf den ersten Blick könnte man an eine Verbesserung glauben, aber Achtung: der diesjährige Equal Pay Day beeinhaltet einen Krisen-Effekt“, so Arbeiterkammer-Vizepräsidentin Bianca Graf bei der Zahlenanalyse. Der geringer scheinende Unterschied sei der Corona-Krise geschuldet. So hätte der kurzarbeitsbedingte Wegfall der Überstunden von bei vollzeitbeschäftigten Männern, zu einem geringeren Anstieg ihrer Durchschnittseinkommen geführt. Am eigentlichen Problem habe sich aber nichts verändert. Noch immer würden Frauen von der Gesellschaft für unbezahlte Betreuung und Versorgung von Kindern und alten Menschen sowie für die Hausarbeit zuständig gemacht