Aufatmen bei verletztem DFB-Goalie Manuel Neuer

Es sehe bei Neuer „gut aus. Er hat alles gut verkraftet, auch die Stoßbelastung auf die Schulter hat er gut verkraftet.“ Neuer wird aber wie auch Thomas Müller (muskuläre Probleme) am Dienstag in der Champions League gegen Inter Mailand erneut fehlen. Müller wird Nagelsmann zufolge in dieser Woche reduziert belastet, das Auswärtsspiel am Samstag in Berlin gegen Hertha BSC kommt für ihn noch zu früh.