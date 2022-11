Immobilienfonds kauften zwei Einkaufszentren

2018 hatte das Handelsimperium von Gerhard Weiß den Besitzer gewechselt, indem Stefan Rutter und Christian Harisch den Welas-Park in Wels, das Taborland in Steyr und das Pro-Kaufland in Linz kauften. Mittlerweile hat sich das Duo vom „Welas“ und vom „Taborland“ wieder getrennt. Das zukünftige Erscheinungsbild des „Pro“ ist derzeit in „Entwicklung“.