China startete drittes Modul für seine Raumstation

China hat am Montag das dritte und damit vorerst letzte Modul für seine im Bau befindliche Raumstation „Tiangong“ (Himmelspalast) ins All geschickt. Wie im chinesischen Staatsfernsehen zu sehen war, hob das Labor-Modul „Mengtian“ an Bord einer Trägerrakete vom Typ „Langer Marsch 5B“ vom Weltraumbahnhof Wenchang auf der Tropeninsel Hainan ab.