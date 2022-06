China schoss nächstes Astronauten-Team ins All

In einer weiteren historischen Mission der chinesischen Raumfahrt sind drei Taikonauten an der Raumstation „Tiangong“ eingetroffen, um deren Bau endgültig abzuschließen. Die Raumfahrer erreichten Chinas Raumstation am Sonntag nach etwa „sieben Flugstunden“, wie das chinesische Staatsfernsehen berichtete. Gestartet waren sie in der Nacht vom Raumfahrtzentrum Jiuquan in der Wüste Gobi (siehe Video oben).