Gegen Neulengbach wieder zurück in die Erfolgsspur

Während Aloi und die zweite Langzeitverletzte Michaela Walter heute (11) im Heimspiel gegen Neulengbach fix fehlen, stand hinter Eileen Campbell und Julia Kofler bis zuletzt ein Fragezeichen. Unabhängig davon will Summer gegen den niederösterreichischen Klub, der zwischen 2003 und 2014 gleich zwölf Meistertitel in Serie holen konnte, zurück in die Erfolgsspur.