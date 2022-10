OMV will im Waldviertel nach mehr Gas suchen

Keine großen Übergewinne zu besteuern

Es gäbe daher faktisch keine großen Übergewinne zu besteuern, so Stern zum entsprechenden EU-Beschluss, der in den Mitgliedsstaaten noch diskutiert wird. Quasi vorsorglich wird die OMV allerdings für heuer eine Extra-Dividende von 736 Millionen Euro zahlen. 232 Millionen Euro davon fließen über die Staatsholding ÖBAG an die Republik.