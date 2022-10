Stojanovic will heute seinen Ex-Verein abschießen

Spezielle Rückkehr

Für Hard-Kreisläufer Jadranko Stojanovic ist es in der achten Runde des Grunddurchgangs ein Duell mit seinen ehemaligen Teamkollegen. Vor seinem Wechsel nach Vorarlberg wurde der Kroate 2021 in Bärnbach mit über 100 Saisontoren zum besten Kreisläufer der Liga gekürt. Doch beim siebenfachen Champion hat das Kraftpaket aus Rijeka noch nicht richtig eingeschlagen. Zu ungestüm agierte der 29-Jährige in heißen Phasen. Zuletzt zeigte die Formkurve aber wieder nach oben. Je drei Tore beim 26: 24 in Krems und 30: 31 in Lissabon, dazu eine fast hundertprozentige Wurfquote und keine unnötigen Zeitstrafen geben Selbstvertrauen.