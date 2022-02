Covid-Hilfen: Verstöße werden automatisch gemeldet

NEOS äußern Unverständnis über Klagen

Was aber, wenn ein Betrieb der COFAG die zurückgeforderte Summe nicht überweist? „Kommt das Unternehmen der Rückzahlungsaufforderung nicht nach, muss die COFAG den Antragsteller zivilrechtlich klagen“, hieß es aus der COFAG auf Anfrage der APA am Mittwoch. „Wer sich nicht an die Regeln hält, muss Wirtschaftshilfen zurückzahlen“, so Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP). NEOS-Mandatarin Karin Doppelbauer äußerte ihr Unverständnis für ein zivilrechtliches Vorgehen.