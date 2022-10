Köln-Hit nach Verspätung wegen Nebels abgebrochen

Für die Kölner geht es um den Verbleib im europäischen Geschäft, nach vier Partien hat die Truppe von Trainer Steffen Baumgart nur vier Punkte auf dem Konto. In der Austria-Gruppe C holte Hapoel Be‘er Sheva beim bereits feststehenden Gruppensieger Villarreal ein 2:2. Tomer Hemed brachte die Israelis mit einem Handelfmeter in Führung (48.), Samuel Chukwueze (57.) und Arnaut Danjuma (70.) drehten die Partie zwischenzeitlich. In der Schlussphase traf Sagiv Yehezkel zum umjubelten Punktgewinn.