Schlepper durch Videos auf Handys überführt

Flüchtlinge nur „aus Mitleid“ mitgenommen

Fast zeitgleich konnten nicht unweit davon weitere zwei Schlepper gefasst werden. Zwei Fahrzeuge hatten sich dem Grenzübergang bei Rattersdorf genähert. Auch dieses Mal hatten die Autos deutsche Kennzeichen. Neben den Menschenschmugglern befanden sich allerdings auch noch insgesamt acht Migranten mit an Bord. Gegenüber den Beamten gaben die Fahrer an, nichts mit Schlepperei am Hut zu haben. Vielmehr seien sie gerade auf dem Weg zurück aus dem Urlaub und hätten rein zufällig an einer ungarischen Tankstelle die acht Männer angetroffen. Nur aus Mitleid habe man sich dann entschieden, diese ein Stück weit mitzunehmen. Es sei überhaupt das erste Mal, dass sie Autostopper einfach so mitgenommen hätten, erklärten die beiden Verdächtigen.