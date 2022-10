Schwammerlsucher wurde am 72. Geburtstag gerettet

Seit Montag stand sein rotes Auto am Waldrand. Ein Anrainer mache sich Sorgen und informierte de Polizei. Am Mittwoch begann die Suche nach dem Wilheringer Peter P. (72), der offenbar beim Schwammerlsuchen in einem Waldstück in Alberndorf verschollen war. Der Einsatz von Drohnen, Hubschrauber und 20 Polizeischülern brachte aber kein Ergebnis. Am Donnerstag wurde die FF Veitsdorf nachalarmiert. Kommandant und Einsatzleiter Martin Ramerstorfer sagt: „Wir sind um 12.45 Uhr angerufen worden. Um 13.07 Uhr haben wir Alarmstufe 2 gegeben. Insgesamt waren vier Feuerwehren mit 40 Helfern im Einsatz. Um 13.40 Uhr haben wir die Suchaktion gestartet, sind mit einer Suchkette mit jeweils drei Metern Abstand los gegangen. Eine Dreiviertelstunde später haben wir den Vermissten gefunden.“