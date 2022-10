Aufstand gegen „Monsterbau“ in Penzinger Siedlung

Projekt wies Mängel auf

Zur Vorgeschichte: Nur wenige Tage bevor die neue Bauordnung der Stadt im Dezember 2021 in Kraft trat, welche „Monsterbauten“ in solchen Siedlungen verhindern sollte, reichte der Immo-Investor sein Projekt ein. „Und zwar so schlampig, dass die Baupolizei auf den Seiten Mängel auflistete und deren Behebung bzw. Nachreichung bis Jahresende 2021 verlangte, andernfalls werde die Baubewilligung versagt“, so die Bürgerinitiative. Entstehen sollte ein Wohngebäude mit acht großen Wohnungen (100 bis 15 Quadratmeter) samt Nebenräumen, Keller und Garage.