Rangnick: „Ljubicic hat noch nicht entschieden“

Unter anderem auch gegen Salzburg in der Champions League. Auf dieser Position herrscht in der ÖFB-Auswahl akuter Personalmangel. Laut kroatischen Medienberichten in der vergangenen Woche soll sich der ehemalige Nachwuchs-Teamspieler bereits für Kroatien entschieden haben. Der technische Direktor des kroatischen Verbandes, Stipe Pletikosa, soll Ljubicic und dessen Familie demnach davon überzeugt haben, künftig für das Heimatland seiner Eltern zu spielen.