Nicht bekommen? Noch offene Fragen zum Klimabonus

Der Klimabonus wurde bisher mehr als 7,5 Millionen Mal überwiesen und an mehr als 1,2 Millionen Personen per Post verschickt. Die staatliche Unterstützung ist aber nicht bei jedem Empfänger angekommen, unter anderem wegen fehlerhafter Datensätze. Oder, weil zum Stichtag im Juli die Grundvoraussetzung einer 183-tägigen aufrechten Meldung (noch) nicht erfüllt war. Viele haben es aber auch einfach nicht rechtzeitig zur Post geschafft. Was Betroffene jetzt tun sollen.