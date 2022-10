Video: Mit einer Panzerhaubitze auf Ring-Rundfahrt

Statt mit einem Fiaker machen wir diesmal mit einer Panzerhaubitze eine Rundfahrt um Österreichs bekannteste Prachtstraße (siehe Video oben): Anlässlich des Nationalfeiertags am Mittwoch bezog etliches Gerät am Heldenplatz Stellung, wie in alten Zeiten bietet das Militär heuer für seine Leistungsschau alles auf, was es hat. Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) begrüßte die ankommenden Soldaten persönlich.