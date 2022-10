Tom Brady und Aaron Rodgers strauchelten in NFL

Pleite für Raimann

Österreichs Export Bernhard Raimann erlebte als Ersatzspieler bei den Indianapolis Colts hingegen eine bittere Niederlage. Im Duell um die Spitzenposition der AFC South, die einen direkten Play-off-Platz ermöglicht, unterlagen die Colts bei den Tennessee Titans mit 10:19. Damit steht Indianapolis bei drei Saisonsiegen, drei Niederlagen und einem Unentschieden. Die Titans haben eine Bilanz von 4-2. Rookie Raimann hatte in der Vorwoche seinen Stammplatz in der Offensive Line verloren, der Left Tackle spielte am Sonntag keine Rolle.