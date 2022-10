Bummeltipp: Ursulamarkt noch bis Montag geöffnet

Schon in der Früh tummelten sich am Eröffnungstag viele Besucher auf dem Ursulamarkt, der seit 1304 in Klagenfurt abgehalten wird und damit der älteste Krämermarkt Kärntens ist. Die Freyung, die 1793 angefertigt worden war und zudem als Vorlage für die St. Veiter Freyung diente, steht wieder als Symbol des Marktes am Messeareal.