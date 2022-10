Interesse am längeren Grundwehrdienst abgeflaut

Werbung soll verstärkt werden

Zudem habe sich der Arbeitsmarkt in den vergangenen Monaten konsolidiert. Die Nachfrage nach Arbeitskräften steigt. Auch bei der Polizei. Und, so das Ministerium, die Generation „Z“ (von 1995 bis 2010 Geborene), hätten einen anderen Zugang zur „Work-Life-Balance“. Geld allein spiele nicht mehr eine so wichtige Rolle, so die Interpretation des Ressorts. Und es gebe, unterschiedlich starke Einrückungstermine. Maturanten würden das Angebot wesentlich stärker als andere annehmen, so das Ministerium, das nun die Werbemaßnahmen für „Mein Dienst für Österreich“ verstärken will.