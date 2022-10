Österreicher sparen im Schnitt 301 Euro pro Monat

Sparen hat nach wie vor einen großen Stellenwert in Österreich. Viele würden aber gern mehr Geld zur Seite legen, zeigt eine repräsentative Studie im Auftrag der Erste Bank und Sparkassen. In den vergangenen zwei Pandemiejahren konnten die Menschen in Österreich im Schnitt 344 Euro im Monat sparen. Heuer lag der durchschnittliche Sparbetrag bei 301 Euro. Mit dieser Summe gaben sich nur 50 Prozent der Befragten zufrieden, 2021 waren es noch 65 Prozent.