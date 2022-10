Marko: „Gab es noch nie in unserer Geschichte“

„Zusätzlicher Anreiz“

So würde Verstappen am Sonntag die Bestmarke an Saisonsiegen von Michael Schumacher (2004) und Sebastian Vettel (2013) mit 13 Erfolgen einstellen. „Das ist natürlich ein zusätzlicher Anreiz für Max, treibt ihn an“, weiß Red Bulls Motorsportchef Dr. Helmut Marko, der aber das ultimative Ziel für Red Bull Racing klar ausgegeben hat. „Wir wollen unbedingt auch den Titel in der Konstrukteurs-Wertung gewinnen, und in der Fahrer-WM die Plätze eins und zwei holen. Das hat es noch nie in unserer Team-Geschichte gegeben.“