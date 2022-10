Hardy: „Vielleicht sind wir zu weit gegangen...“

„Gangs of London“ gilt als eine der brutalsten und actionreichsten Serien überhaupt. In der ersten Staffel wurden so viele Figuren getötet, wie sonst in keiner britischen Serie bisher - selbst der bisherige Rekordhalter „Game of Thrones“ konnte übertroffen werden. Ab sofort kann man endlich die lang ersehnte zweite Staffel der Gangster-Serie auf Sky sehen und die verspricht nochmal eins draufzusetzen.