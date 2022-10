„E-Kiosk“ ohne Sperrstunde hält Anwohner in Atem

Zusammen mit FP-Ortsparteiobmann Daniel Hartl hat sich FP-Stadtrat Raml dort zum Lokalaugenschein getroffen. „Deratige Shops nutzen eine Lücke in der Gewerbeordnung. Die Behörde kann hier – wie bei anderen Geschäften oder Lokalen – keine Sperrstunde verhängen. Ich setze mich daher dafür ein, dass es in der Gewerbeordnung mehr Schutz für Anrainer rund um solche Shops gibt. Mitten in Wohngebieten braucht es Regeln, die alle Interessen berücksichtigen.“