Fitnesszeugnis: Finnland top, Deutschland flop

Bewegung in eigenen vier Wänden reicht schon aus

Wen bei solchen Zahlen das schlechte Gewissen gepackt hat, der muss sich nicht gleich zu sportlichen Aktivitäten wie Jogging oder Fitness-Stunden in Vereinen oder Klubs zwingen, betont die WHO. Auch zügiges Gehen oder Fahrradfahren trage laut Experten zur eigenen körperlichen Fitness bei. In manchen Ländern gibt es sogar leider noch immer kulturelle Barrieren, die Frauen davon abhalten, sich draußen sportlich zu betätigen. Doch auch in den eigenen vier Wänden kann man sich fit halten, etwa durch Treppensteigen, Spiele mit Kindern oder Hausarbeit. Und dank Corona-Pandemie hat auch das Fitness-Angebot per Internetvideos und Apps deutlich zugenommen.