Mehr als die Hälfte der Europäer übergewichtig

Über die Hälfte der Erwachsenen und etwa ein Drittel der Kinder in Europa sind nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) zu dick. 59 Prozent der Erwachsenen in der europäischen WHO-Region lebten demnach mit Übergewicht oder Fettleibigkeit. Der Anteil bei den Männern sei höher (63 Prozent) als bei den Frauen (54 Prozent), hieß es im am Dienstag vorgestellten Europäischen Fettleibigkeitsbericht 2022.