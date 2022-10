11 Jahre Haft für Mordversuch am Ex-Lebenspartner

Die Berauschung von 1,8 Promille sei erheblich und die Angeklagte in ihrer Handlungsfähigkeit eingeschränkt gewesen. Sie habe ihre Strafe mit fast einem Jahr in Untersuchungshaft und der Trennung von ihren Kindern schon erhalten. An die Geschworenen richtete sie den Appell, im Zweifel für die Angeklagte zu entscheiden und dass das, was sie mit ihrer Tat wollte, entscheidend sei. Die Angeklagte entschuldigte sich „vor allem bei meinen Kindern“ und ihrem Ex-Partner.