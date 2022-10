Lazaro: „Ich spüre, dass mir nicht vertraut wird“

Die Rückkehr in die Serie A - sie machte sich für Valentino Lazaro bezahlt: Beim FC Turin nahm der 26-Jährige wieder Fahrt auf, ist der von Trainer Ivan Juric am häufigsten eingesetzte Außenbahnspieler: „Ich stand in der Liga zuletzt siebenmal in Folge in der Startelf, spiele vor der Dreierkette alternierend rechts oder links im Mittelfeld“, erzählt Lazaro.