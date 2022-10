Felton enthüllt pikante „Harry Potter“-Geheimnisse

Als Draco Malfo in den „Harry Potter“-Filmen wurde Tom Felton bereits als Kind weltberühmt. Jetzt hat der mittlerweile 35-jährigen Brite unter dem Titel „Beyond the Wand: The Magic and Mayhem of Growing Up a Wizard“ seine Memoiren geschrieben und berichtet darin nicht nur schonungslos von seiner jahrelangen Alkoholsucht, sondern gibt auch ein paar schlüpfrige Geheimnisse vom Set der „Harry Potter“-Filmreihe preis.